"نورسك هيدرو" النرويجية للألومنيوم تسجل خسائر خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة صناعة الألومنيوم والطاقة المتجددة النرويجية "نورسك هيدرو" اليوم الثلاثاء تسجيل خسائر صافية بقيمة 190 مليون كرون نرويجي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح قدرها 07ر2 مليار كرون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت خسائر المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي 04ر0 كرون لكل سهم مقابل أرباح قدرها 03ر1 كرون لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس النتائج الأخيرة للشركة النرويجية انخفاض أسعار الألومنيوم وتأثير الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت شبكة كمبيوتر الشركة في وقت سابق، في مقابل التأثير الإيجابي لتغيرات أسعار الصرف.

وأشارت الشركة إلى أن التأثير المالي لعملية القرصنة المعلوماتية التي تعرضت لها تراوح بين 250 و300 مليون كرون خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفة أنه بنهاية الربع الثاني كان العمل في شبكة معلومات الشركة قد عاد إلى طبيعته بنسبة كبيرة.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثاني تراجعت بنسبة 5% سنويا إلى 18ر39 مليار كرون مقابل 25ر41 مليار كرون خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وتتوقع الشركة تدهور أوضاع السوق العالمية للألومنيوم خلال العام الحالي، حيث انخفض معدل النمو المتوقع للطلب على المعدن خلال العام إلى ما بين 1% و2% فقط.

كانت "نورسك هيدرو" قد أعلنت في آذار/مارس الماضي تعرضها " لهجوم إلكتروني واسع" أثر على معظم أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها.

وقال "إيفيند كاليفيك" المدير المالي للشركة النرويجية في مؤتمر صحفي في ذلك الوقت إن الهجوم كان مرتبطا بفيروس تشفير أو ما يعرف باسم "فيروس الفدية"، مضيفا أن الشركة تحولت إلى العمل بشكل يدوي بأكبر صورة ممكنة كجزء من استراتيجيتها، وأن الهجوم لم يسفر عن أي حوادث تتعلق بالسلامة والأمان في الشركة.

يشار إلى أن هيدرو لديها 35 ألف موظف في أنحاء العالم، وتمتد أعمالها في نحو 50 دولة. وتمتلك النرويج حصة تقدر بالثلث في الشركة.