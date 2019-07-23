المؤشر نيكي يقتدي بمكاسب وول ستريت مع صعود قطاع الرقائق

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء واقتفى قطاع أشباه الموصلات أثر مكاسب وول ستريت رغم أن التداولات ظلت هزيلة قبل موسم إعلان نتائج أعمال الشركات في اليابان.

وصعد المؤشر نيكي واحدا في المئة إلى 21620.88 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يوليو تموز.

وخلال الليل في وول ستريت، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.3 بالمئة ليقل بشكل طفيف عن مستوى إغلاقه القياسي المسجل في 15 يوليو بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.1 بالمئة وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.7 بالمئة.

وحققت أسهم شركات الرقائق مكاسب في أنحاء العالم بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا على اتخاذ القرارات الخاصة ببيع منتجات لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز في "الوقت المناسب".

واقتدي قطاع الرقائق الياباني بنظرائه في وول ستريت، وزاد سهم طوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة وارتفع سهم ديسكو كورب 1.2 بالمئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1568.82 نقطة. وكان حجم التداولات في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ضعيفا عند 1.66 تريليون ين (15.4 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومي البالغ 2.34 تريليون ين في العام المنصرم.