الشباب: بلعمري لن يتأثر بالمغريات

رفضت إدارة نادي الشباب التحدث عن أي عروض للجزائري جمال بلعمري؛ قائد الفريق، بعد تألقه مع منتخب بلاده أخيرا وتحقيق كأس بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأوضح مصدر مقرب من البيت الشبابي، أن الإدارة وثّقت عقد بلعمري؛ حتى 2022، وقال "الإدارة واثقة أن اللاعب لن ينظر لأي عروض لارتياحه ورغبته الكبيرة في اللعب مع الشباب وهو لاعب مميز ودائما عند كلمته ولن يتأثر بأي شائعات أو مغريات وسيكون قائدا للفريق الشبابي حتى نهاية عقده".

فنيا، افتتح الفريق أول تدريباته في معسكر بوابة الشرق في شمال ألمانيا بالمران اللياقي قبل أن يقسم المدرب خورخي ألميرون؛ اللاعبين إلى مجموعتين، ثم أجرى مناورة على منتصف الملعب.

فيما خضع الحارسان عبدالله العويشير؛ ومروان الحيدري؛ إلى تدريبات خاصة، في الوقت الذي واصل فيه محمد عواجي؛ وعبدالله الشامخ؛ برنامجيهما التأهيليين برفقة إخصائي العلاج الطبيعي.

وكان فريق الشباب قد كسب فريق فورتونا دوسلدورف "ب" الألماني البارحة 4 / 3، في أولى مواجهاته الودية على الملعب المخصص للفريق في معسكره في هارزفينكل.

سجّل أهداف الشباب: أبوبكر تراولي؛ عبدالمجيد الصليهم؛ أحمد شراحيلي؛ وحسن الراهب.