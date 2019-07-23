4 مدن تحتضن مباريات الأخضر .. و«الفلسطيني» يرحب بالنقل

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبدى تجاوبا كبيرا حيال تحديد مكان مباراة الذهاب مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 وبطولة آسيا 2023 المقررة إقامتها في فلسطين في الـ 15 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأظهر الاتحاد الفلسطيني تعاونه الكامل مع نظيرة السعودي، مؤكدا أنه يتطلع إلى إقامة المباراة في فلسطين، ولكن في الوقت ذاته يقدر الظروف المحيطة ولا يمانع في نقلها إلى أي مكان آخر يناسب الأخضر.

وأكدت المصادر نفسها، أن مسؤولي الاتحاد الفلسطيني يقدرون حجم العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين والتنسيق المستمر، ولن يكونوا عائقا أمام تحديد مكان مناسب لخوض المباراة.

في سياق متصل، تقرر أن يخوض الأخضر مبارياته الأربع على أرضه في التصفيات الأولية المؤهلة إلى البطولتين، في أربع مدن مختلفة.

وخاطب اتحاد كرة القدم السعودي، الهيئة العامة للرياضة لتحديد الملاعب المتوافرة خلال مواعيد المباريات حتى لا تتعارض مع مواعيد الصيانة المجدولة قبل أن يرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي ويبلغه رسميا بأسماء الملاعب.

وكان الأخضر قد وقع في المجموعة الرابعة في قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 بجانب منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، وسنغافورة.

وتنطلق منافسات الدور الثاني من التصفيات في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، وتستمر حتى التاسع من حزيران (يونيو) عام 2020، بمشاركة 40 منتخبا تم توزيعها على ثماني مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات، منها المنتخب الكويتي الأزرق العائد إلى المنافسات الرسمية بعد رفع الإيقاف.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني "المجموع 12 فريقا" إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا 2023، للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات.