معتز ينتظر التحاليل الطبية والأشعة

أثبتت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها معتز هوساوي مدافع فريق الأهلي لكرة القدم في باريس تماثله للشفاء من جراء الآلام التي كان يشتكي منها في "الرئة" ومقدرته بالتالي على المشاركة مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية واللقاءات الودية والرسمية.

وأكدت نتائج الاختبارات الطبية "السريرية" التي أجراها على يد كبار الأطباء والاستشاريين تلاشي كل الآلام وجاهزيته البدنية وقدرته على اللعب بعد أن غاب عن المشاركة مع فريقه في أغلبية فترات الموسم الماضي.

وسيجري هوساوي اليوم تحاليل طبية وتصويرا بالأشعة بشكل دقيق في المستشفى الأمريكي في باريس، وذلك بعدما أثبتت الفحوص الأولية التي أجريت للاعب سلامته من العارض الصحي "جلطة الرئة" الذي تعرض له في الموسم الماضي.

وكان هوساوي قد غادر معسكر إعداد فريقه الحالي الذي يقام في النمسا متجها إلى فرنسا للوقوف على جاهزيته البدنية قبيل بدء منافسات الموسم الرياضي الجديد اجتاز كل الاختبارات الطبية الأولية.

يذكر أن هوساوي قد تعرض للإصابة في بداية مشوار فريقه في الموسم الماضي، حيث أكد التونسي حاتم جمعة طبيب الفريق إصابته بجلطة في (الرئة) وحاجته إلى تنفيذ برنامج علاجي لمدة شهرين ونصف الشهر.

من جهة أخرى، يستأنف لاعبو الأهلي اليوم تدريباتهم بعد الراحة التي منحها لهم الجهازان الفني والإداري البارحة بعد الفوز على جاركوفو 3 /0 في الودية التي جرت أمس الأول خلال معسكره في النمسا.