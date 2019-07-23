الشهري: عروضي «جس نبض»

أكد صالح الشهري؛ مهاجم فريق الرائد لكرة القدم، أن عروض انتقاله إلى أندية أخرى مجرد أخبار متناقلة واجتهادات؛ لا أكثر ولا أقل. وقال "تركيزي حاليا في الملعب، ومواصلة التدريبات الإعدادية تأهبا للموسم الجديد، دون النظر إلى الأحاديث التي تتداول عن عروض انتقالي".

وأضاف "في كل مرة أسمع عن انتقالي إلى نادٍ آخر، وفي الوقت نفسه لا يوجد عرض رسمي كلها أخبار متناقلة فقط واجتهادات، وللأمانة حتى الآن لا يوجد أمامي أي عرض رسمي، وربما هناك مفاوضات، ولكن ليس بالأمر الرسمي، أو قد يكون جس نبض فقط، وأيضا حسن العتيبي؛ وكيل أعمالي لم يخبرني بأي شيء رسمي".

وأما عن تجديد عقده للرائد، فقال: "هناك رغبة مشتركة بيني وبين إدارة الرائد، ولكن لم تسمح لي الفرص حتى الآن بمقابلة الرئيس فهد المطوع؛ الظروف لم تجمعنا على طاولة المفاوضات لتجديد عقدي من عدمه، وليس لديّ مانع في التجديد وكذلك إدارة النادي لا تمانع". وعن تفضيله الانتقال أو التجديد، قال "كما قلت لك لا يوجد عرض رسمي حتى أتحدث عن انتقال، والآن التجديد هو الأفضل، ومتى ما حضر العرض المناسب لي كلاعب وللنادي سأفضل خوض تجربة جديدة، وتبقى لي موسم كامل مع الرائد، ويبقى من الصعب التحدث بشكل واضح عن أمر انتقالي".