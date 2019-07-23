العوهلي: يريدون «الكشخة» بعروض الكويكبي

أكد معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي في الاتفاق أن الحارس الجزائري رايس مبولحي مستمر مع الاتفاق حتى نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية عام 2021، وأن كل العروض التي حصل عليها عقب تألقه في بطولة الأمم الإفريقية 2019 في القاهرة تجاهلها ولن يلتفت لها، نافيا أن يكون عقده الحالي دون شرط جزائي، وقال "رايس مبولحي أفضل حارس في إفريقيا ويتمتع بإجازته التي منحت له من الجهاز الفني في الفريق، بإذن الله وسيلتحق بالتدريبات فور نهاية إجازته".

ونجح الحارس الجزائري في قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب البطولة الإفريقية التي اختتمت الجمعة الماضي وتوج فيها بلقب أفضل حارس في البطولة، حيث شهدت توهجه في البطولة.

وقال لـ"الاقتصادية" العوهلي "أفضل حارس في إفريقيا مشكورا ودون أن يطلب منه أحد قام بتصوير مقطع أكد التزامه بعقده ورغبته في تمثيل الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، ونحن من باب الوفاء له لن نناقش أي عرض يصلنا حتى لو كان بمبلغ كبير، رايس أحد أعمدة الفريق ونجومه الرئيسين، وسيكمل عقده معنا، هو قال لنا، المفروض أن أستمر معكم لما بعد 2021، اللاعب وفي لناديه ونحن سنكون أوفياء معه".

وعما يتردد عن تلقيهم عروضا للمهاجم محمد الكويكبي، رد العوهلي "مع الأسف الشديد الإدارات التي تريد "تكشخ" أمام جماهيرها تقول سنستقطب الكويكبي وقدمنا عروضا وصلت في الإعلام لـ25 مليونا، ولم يصلنا أي عرض أو طلب، كل ما في الأمر أن الجميع يعرف أن موضوع الكويكبي غير قابل للنقاش، واللاعب مستمر معنا".

وينتهي عقد الكويكبي (24 عاما) في الـ30 من حزيران (يونيو) 2021، حيث أبرم عقده في 2016 ولمدة خمسة أعوام قادما من العروبة، حيث خاض مع الاتفاق 46 مباراة في الدوري، أسهم فيها بتسجيل 22 هدفا.

وحول استعدادات الفريق للموسم الجديد، قال الرئيس التنفيذي للاتفاق "الفريق أموره مميزة، ويسير حسب ما هو مخطط له، وسيظهر الفريق بصورته التي ينتظرها منه عشاقه ومحبوه".

ويقيم الفريق معسكرا في ماريبور السلوفينية تأهبا للموسم الجديد، حيث احتل الفريق المركز الـ11 في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.

وحول هبوط جارهم القادسية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وعدم وجود ديربي لهم أسوة بالفرق الجماهيرية في الدوري السعودي للمحترفين في النسخة المقبلة، رد العوهلي "هنيئا له أصبح عنده ديربي في الأولى".