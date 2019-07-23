آدم يرتدي قميص السهلاوي .. ومدرب خاص يجهزه

لم ينقطع عبدالفتاح آدم الوافد الجديد لتمثيل صفوف فريق النصر لكرة القدم، عن أداء التدريبات الخاصة منذ أن ترك التعاون، حيث أعد لنفسه برنامجا لياقيا خاصا مع أحد مدربي الأندية التجارية خلال وجوده في المدينة المنورة، أما إذا حضر إلى الرياض فيواصل تدريباته في النادي الصحي الخاص بالفندق الذي يسكن فيه.

وطالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا بسرعة انضمام عبدالفتاح إلى معسكر الفريق في البرتغال، بعد إنهاء التزاماته الخاصة وتوفير أقرب رحلة طيران، مشيرا إلى أنه سيخضعه لبرنامج قياسيات طبيعة، عبر أجهزة متخصصة لمعرفة قدرته وطاقته البدنية واللياقية، ثم سيحدد برنامجا متكاملا له ليكون جاهزا لخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين. وينتظر أن يرتدي آدم القميص بالرقم عشرة الذي كان يرتديه قبله المهاجم محمد السهلاوي طيلة عشرة أعوام، بعد نهاية علاقته بالنصر بنهاية الموسم الماضي. فنيا، كسب النصر مباراته الودية الثانية أمام نظيره كالداس البرتغالي بهدف سجله البرازيلي بيتروس أراوخو. وكان النصر قد حقق الفوز في أول مباراة له أمام ساكفنيز البرتغالي 3/0.