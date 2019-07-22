تركيا تخنق السوريين.. العودة أو الترحيل

كشف تركيا اليوم عن حزمة من الإجراءات بحق اللاجئين السوريين في إسطنبول والتي تفرض عليهم إما العودة لمحافظاتهم أو الترحيل بحسب ما نشرت قناة روسيا اليوم.

وأصدرت ولاية اسطنبول بيانا أوضحت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية والتي أعطت بموجبها السوريين الذين يحملون هويات "حماية مؤقتة" من محافظات غير اسطنبول ويعيشون فيها، مهلة حتى 20 أغسطس المقبل، كي يعودوا إلى محافظاتهم، وإلا سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها. مشيرا إلى أنه تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في مدينة اسطنبول.

وأضاف البيان أن "أعمال إلقاء القبض مستمرة على الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ونقوم بإخراجهم من البلاد"، لافتا إلى استمرار "أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع".