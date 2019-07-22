"سبكيم": الإنتهاء من صيانة مصنع أول أكسيد الكربون والأثر المالي للتوقف في الربع الثالث

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، والبدء في تشغيل المصنع يوم 22 يوليو 2019م.

ولقد تم خلال هذا التوقف المجدول لمصنع أول أكسيد الكربون الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وسينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول على نتائج الربع الثالث من عام 2019،

علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.