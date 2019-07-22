السوق المالية: تبدأ إجازة عيد الأضحى الخميس 8 أغسطس ويستأنف التداول الأحد 18 أغسطس

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تهنئكم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ونود إفادتكم بأن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 7/12/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 8/8/2019 م، عليه:

- يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 7/12/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 8/8/2019 م.

- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 17/12/1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/8/2019 م.

