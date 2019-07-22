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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح " ثوب الأصيل" إلى 48.3 مليون ريال خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة ثوب الأصيل إلى 48.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 38.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 26%.

وبلغ الربح التشغيلي 51.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 41.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 24%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 71.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 61 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 17%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 64.5 مليون ريال، مقابل 52.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 23%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.15 ريال، مقابل 1.75ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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