تراجع صادرات كوريا الجنوبية 13.6 % خلال الشهر الحالي

شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو الجاري بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الصادرة اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 3ر28 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع المتوسط اليومي للصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 16.2% إلى 1.71 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب انكماش قطاع أشباه الموصلات وانخفاض صادرات البلاد تجاه الصين.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تشهد صادرات البلاد انخفاضا في شهر يوليو بأسره، مسجلة تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي.

وبحسب البنود، تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.2%، فيما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبة 15.6% و24% على الترتيب.

في المقابل، ارتفعت صادرات سيارات الركوب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأجهزة المنزلية بنسبة 19.5% و 7.2% و 34.5% على الترتيب.

في الوقت نفسه، تراجعت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 10.3% سنويا إلى 28.7 مليار دولار.