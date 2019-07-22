أمرابط قد يزيح مايكون عن النصر

لم يتمكن الحارس وليد عبدالله؛ لاعب فريق النصر لكرة القدم، من المشاركة في تدريبات الأصفر لشعوره بآلام في الركبة؛ لينضم إلى زميله عبدالعزيز الجبرين؛ في برنامج تأهيلي وبدني قد يستمر إلى ثلاثة أيام قبل عودتهم للتدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الطبي قد أخضع الجبرين؛ لتمارين على الدراجة والحديد لتقوية الركبة ومرونتها تمهيدا لعودته.

إلى ذلك، ينتظر أن ينتظم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ اليوم في معسكر النصر، على أن يلتحق زميله نورالدين أمرابط، السبت المقبل، حيث يدرس المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ ضمه إلى القائمة الآسيوية النهائية بدلا من البرازيلي مايكون؛ إلى جانب حمدالله؛ البرازيلي جوليانو؛ والأسترالي برادلي جونز.

ميدانيا، يواجه النصر، كالداس البرتغالي، في الـ 10:30 صباحا في ثاني تجاربه الودية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال استعدادا للموسم الجديد، بعد أن كسب الأولى أمام ساكفنيز 3 / 0.

وتدرب الأصفر، أمس على فترتين صباحية في الصالة الرياضية المغلقة، ومن ثم مناورة على كامل الملعب، وفي المساء استكمل التدريب بالجوانب اللياقية، قبل أن يقسّم فيتوريا؛ اللاعبين إلى مجموعتين في كل واحدة منهما ثمانية عناصر خضعوا لعمل مكثف هجوما ودفاعا، فيما تتدرب المجموعة الثالثة على الجري حول الملعب قبل التبديل بينهم، إلى جانب مناورة على كامل الملعب.

يُشار إلى أن المدافع عبدالله مادو؛ انضم إلى معسكر النصر، بعد وصوله للبرتغال وتجديد عقده لموسمين.