صوماليا وتراولي .. كل منهما مهدد للآخر

أوضحت المصادر أن إدارة نادي الشباب، تفاضل بين البرازيلي صوماليا؛ والجامبي أبوبكر تراولي؛ من أجل بيع عقده أو إعارته أو مخالصته بشكل نهائي لتسجيل مكانه لاعب محور وفق ما يراه المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون.

واستبعد ألميرون؛ تسعة لاعبين من قائمة الفريق التي وصلت أمس، إلى دوزلدورف الألمانية لإجراء معسكر إعدادي مدته 18 يوما تأهبا للموسم الجديد، وهم: الرومانيان فاليريكا جامان وكونستانتين بوديسكو، محمد الدوسري، عبدالعزيز الشهراني، علي مجرشي، مؤيد معافا، فهد الحبيب، عبدالله حقوي.

وكشف ألميرون؛ عن عدم قناعته باستمرار الثنائي جامان، وبوديسكو، حيث طالب إدارة النادي، بالبحث عن بديلين لهما، كما أبدى أيضا عدم حاجته إلى الثلاثي: معافا، الحبيب، وحقوي، موصيا بإعارتهم لأحد الأندية أو مخالصتهم بشكل نهائي. وسيكون هناك معسكر داخلي للمبعدين ينطلق اليوم حتى الثامن من آب (أغسطس) المقبل، تحت إشراف التونسي فتحي الهريش؛ ومتابعة إدارية من قبل ماجد المرزوقي؛ مدير الاحتراف.

وسيلحق اللاعب عمران إلياس "مواليد"؛ بالمعسكر فور انتهاء إجراءات استخراج تأشيرة سفره، فيما سيخضع اللاعب محمد عطية لبرنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية منظار، ومن ثم ينضم إلى المعسكر الداخلي.