إعادة هيكلة الأخضر إداريا .. والحميد مديرا تنفيذيا

أعاد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل؛ تنظيم الهيكلة الإدارية للمنتخب السعودي لكرة القدم، بعد أن أقر استحداث منصب مدير تنفيذي للأخضر، يأتي بعد المشرف مباشرة في المسؤولية الإدارية.

وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الهيكل التنظيمي يبدأ بالمسحل؛ مشرفاً على المنتخبات السعودية، يليه المدير التنفيذي، ثم مدير الأخضر، وبقية الجهاز الإداري.

وبينت المصادر نفسها، وجود عديد من الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير التنفيذي للأخضر الجديد، ولكن يأتي على رأسهم محمد الحميد؛ ويعد أحد أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، ولاسيما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، اكتسبها من أعوام طويلة قضاها مع الأخضر الذي عمل معه لـ 11 عاما متواصلة.

في سياق متصل، تقرر أن يقيم المنتخب السعودي الرديف معسكرا في الرياض، الأربعاء المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

وينتظر أن يتولى المدرب يوسف عنبر؛ تدريب الأخضر الرديف، على أن تكون قائمة اللاعبين مشابهة إلى حد كبير مع القائمة التي شاركت في آخر معسكر للمنتخب السعودي في نهاية الموسم الماضي.