الراشد: نعمل بضمير وعدل

أوضح أحمد الراشد؛ رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، أنهم شرحوا للأندية المعايير التي استندوا إليها في وضع جدول الدوري ولائحة المسابقات الجديدة التي تم إرسالها لهم خلال فترة سابقة، وقال "ستكون هناك ورشة عمل قبل انطلاق المسابقة".

وأضاف "حرصنا على جدولة الدوري، مع الأخذ في الحسبان أن هناك بعض الأندية تظلمت منها في فترة سابقة، لذلك حاولنا وضع جدولة مناسبة على الرغم من أن إرضاء الكل ليس ممكنا، بيد أن هناك تسعة معايير رئيسة في النظام الخاص بالجدول وبعد تطبيقها وصلنا إلى الشكل الأنسب، حسب رؤيتنا، ثم لامسنا حالة رضا وسط الأندية لأن عملنا معهم تكاملي".

وأشار إلى أنهم حرصوا على مراعاة عدم لعب مباريات الديربي واللقاءات الكلاسيكية في يوم واحد لكسب أكبر عدد من المشاهدة والاستمتاع بها، وقال "ناقشنا أيضا الدوريات الأوروبية وحاولنا جاهدين عدم تزامنها مع مباريات الدوري السعودي بقدر الإمكان"، منبها إلى أن أبرز التعديلات على لائحة المسابقات رفع عدد البطاقات الصفراء التي تؤدي إلى إيقاف اللاعب تلقائيا مباراة واحدة إلى أربع بطاقات بدلا من ثلاث في السابق لمصلحة المنافسة.

وحول دعمه الكبير لنادي الفتح وترؤسه لجنة المسابقات، قال "أعتز بنادي الفتح، أنا أحد مخرجاته ولكنني اليوم أقف على عمل يخص الجميع بكل أمانة، وضمير، وعدل، لا يهمني سوى نجاح الدوري، وأشكر كل من وضع ثقته بنا".