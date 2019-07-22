لاعبان يعلقان قائمة الأهلي آسيويا

طلب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، من الجهاز الإداري تأجيل تحديد أسماء اللاعبين الأجانب الذين ينوي إدراجهم في قائمة دوري أبطال آسيا إلى حين موعد تسليم القائمة النهائية التي سترفع في 28 تموز (يوليو) الجاري بعد أن انتهى موعد رفع القائمة الأولية أمس، باستثناء المهاجم السوري عمر السومة باعتباره لاعبا آسيويا.

وعلّل لـ "الاقتصادية" مصدر خاص طلب المدرب لمنحه مزيدا من الوقت لاختيار العناصر الأجنبية التي يحتاج إليها للمشاركة في دوري أبطال آسيا، قائلا "القائمة التي رُفعت أولية وليست نهائية.. هناك مزيد من الوقت أمام الجهاز الفني لتحديد العناصر المحلية والأجنبية بشكل نهائي. برانكو فضّل عدم الاستعجال لوجود مفاوضات حالية مع لاعبين أجنبيين لتكتمل الصورة النهائية أمامه حيال إمكاناتهم الفنية والبدنية وفي ضوئها سيحدد بقية الأسماء".

من جهة أخرى، أجبر برانكو اللاعبين على تأدية تدريبات صباحية أمس، على الرغم من خوض لقاء ودي في الفترة المسائية أمام جاركوفو الصربي، حيث طالب اللاعبين بتأدية تدريبات لياقية واستخدم من خلالها الحواجز والأقماع قبل أن يطالبهم بتنفيذ بعض التدريبات التكتيكية.

وفي اللقاء الودي الذي انتهت نتيجته بفوز الأهلي 3/0، اقتصرت تغييرات برانكو على تغييرات رغبة منه في إيجاد الانسجام حيث أشرك كلاً من: عبدالله حسون، حسين المقهوي، ألفيس ساريتش، وعلي الأسمري بدلاً من سعيد المولد، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر، وحسين عبدالغني على التوالي.