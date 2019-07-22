3 أيام تخلو من المباريات .. و3 توقفات

سيشهد الدوري السعودي للمحترفين، ثلاث فترات توقف، الأولى بعد الجولة الثانية لمدة 12 يوما بسبب الأجندة الدولية، والثانية بعد الجولة السادسة، والثالثة بعد الجولة التاسعة، على أن يختتم الدور الأول في الـ28 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بينما لن تلعب أي مباراة من أصل 120 مباراة في أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، إذ ستنحصر بين الخميس (12 يوما)، والجمعة (14 يوما)، والسبت (15 يوما)، الأحد (3 أيام).

ويفتتح النصر، حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة ضمك الوافد الجديد للدوري، والهلال مع أبها الوافد الجديد.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة المحترفين، أمس، جدول المسابقة التي ستنطلق في الـ22 من آب (أغسطس) المقبل، خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة أحمد الراشد مع الأندية، حيث راعت تسعة معايير، بدءا من الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب، وتسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس لتسلسل جولات الدور الأول، وكل فريق يلعب في الدور الواحد كمستضيف سبع مباريات على الأقل وثماني مباريات على الأكثر، ولا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كمستضيف، أو جولتين متتاليتين كضيف في الدور الواحد، ومباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول، والمستوى الرابع، وفرق المستوى الثاني مع المستوى الثالث، ولا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الرابع، وفي الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كمستضيف والأخرى كضيف، ومراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في آخر جولتين حيث يلعب أحدهما في الجولة كمستضيف والآخر كضيف كونها جولات موحدة، وألا تُلعب مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو في جولة واحدة، علما أنها حددت 11 ملعبا لاحتضان المباريات.

وستبدأ المباريات في الجولة الأولى عند السابعة مساء، نظرا إلى لعبها في فصل الصيف، ثم تنخفض الأوقات تدريجيا حتى الجولة الـ15 من الدور الأول، التي ستلعب بعض مبارياتها الساعة 2:55 نظرا إلى دخول فصل الشتاء.

وينتظر لعب ثماني مباريات ديربي يفتتحها الفيصلي والفيحاء ضمن الجولة الأولى "المجمعة"، فيما سيلتقي الهلال والنصر "الرياض" في الجولة الثامنة، والأهلي والاتحاد "جدة" في الجولة التاسعة، والنصر والشباب "الرياض" في الجولة الثالثة، والهلال والشباب "الرياض" في الجولة الـ15، والتعاون والرائد "بريدة" ضمن الجولة الرابعة، إلى جانب ديربيين يظهران للمرة الأولى في تاريخ الدوري، الأول في الأحساء بين الفتح والعدالة، في الجولة السابعة، والثاني في أبها بين أبها وضمك في الجولة الـ13.

ويواجه الاتحاد نظيره الهلال في الجولة الرابعة، والأهلي والنصر في الجولة السادسة، والهلال والأهلي في الجولة الـ11، والنصر والاتحاد في الجولة الـ14.