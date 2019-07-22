الحائلي: احكموا عليهم في الملعب

أكد أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، ثقته باختيارات المدرب التشيلي لويس سييرا؛ الذين تم التعاقد معهم في الفترة الأخيرة سواء مع اللاعبين الأجانب أو المحليين، مطالبا في الوقت نفسه بالصبر عليهم حتى يتم تقييمهم من خلال ما يقدمونه في الملعب، وقال "لست مع الأصوات التي تطالب بتغيير الأسماء التي تم التعاقد معها، هذا ليس الوقت المناسب لنحكم لهم أو عليهم، الحكم النهائي من خلال مستوياتهم وما يقدمونه في المباريات التنافسية".

وكانت الجماهير قد أبدت عدم رضاها بعد التعاقد مع الأرجنتيني إميليانو فيشبو؛ والفلسطيني لويس خيمينيز؛ حيث ترى أن عمريهما كبيران ولن يفيدا الفريق مستقبلا.

وأشار الحائلي؛ إلى أنه بدأ فعليا مع مجلس إدارته بتسويق اللاعبين الذين لا يحتاج إليهم المدرب التشيلي لويس سييرا؛ متمنيا أن تكتمل هذه الخطوة بشكل سريع لأن الموسم على الأبواب، مشددا على أنه موجود في لندن من أجل الالتقاء بالإسباني دكتور جان؛ محامي الاتحاد في "فيفا"، لمتابعة القضايا التي على النادي الوقوف على آخر تطوراتها.

وينتظر أن تعمل إدارة الاتحاد على تسويق الرباعي العاجي جونيور سانوجو؛ البرازيلي جوناس دي سوزا؛ ومواطنه مارسيلو جروهي؛ والأسترالي ماثيو جورمان؛ فيما لم تتضح الرؤية حول المغربي كريم الأحمدي حتى الآن.

على صعيد ثانٍ، ضم سييرا؛ مبدئيا الرباعي المغربي مروان داكوستا؛ لويس خيمينيز؛ البرازيلي رومارينهو؛ والصربي ألكسندر بيروفيتش؛ رباعي الفريق، إلى قائمته التي سيدخل بها دوري أبطال آسيا 2019.

وسيواجه الاتحاد نظيره ذوب آهن الإيراني، في الخامس من آب (أغسطس) المقبل، في ذهاب دور الـ 16، في الإمارات، فيما الإياب في الـ 12 من الشهر نفسه. على صعيد آخر، ‏أدى الاتحاد، أمس، في معسكر الإعداد في مانشستر، تدريبياته الاعتيادية؛ حيث أخضع سييرا؛ اللاعبين إلى تدريبات بدنية مكثفة، بجانب تطبيق عديد من الجمل التكتيكية المتنوعة.

وفي التدريب الصباحي حظي المهاجم هارون كمارا؛ المنتقل حديثا للاتحاد من القادسية، باستقبال من زملائه قبل أن ينخرط معهم في التدريبات الجماعية لأول مرة.

ويواجه الاتحاد نظيره ليدز يونايتد الإنجليزي، اليوم، في ثالث مبارياته الودية، حيث سبق أن خاض مباراتين أمام مواطنه بولتون 3 /2، وبوري 3/ 1.