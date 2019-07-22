8.3 مليون يورو تنقل كاريلو إلى الهلال

اقترب الهلال من حسم صفقة انتقال الدولي البيروفي أندريه كاريلو؛ من نادي بنفيكا البرتغالي، لمدة أربعة أعوام مقابل 8.3 مليون يورو.

وضم الهلال كاريلو؛ الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة عام، بناءً على توصية البرتغالي جيسوس؛ مدرب الهلال السابق.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أمس، أن بنفيكا اشترط على الهلال الحصول على 30 في المائة، في حال قرر الهلال بيع عقد اللاعب لأي نادٍ مستقبلا.

وتتضمن قيمة الانتقال لجنة الوساطة الخاصة بالعميل باولو باربوسا؛ على الرغم من أن إليو كاساريتو؛ هو مدير اللاعب.

فنيا، واصل الهلال انتصاراته في معسكره الحالي في لينز النمساوية تأهبا للموسم الجديد، حيث حقق فوزين في مباراتيه الوديتين أمس، الأول على إليريا النمساوي 2 / 0، فيما اكتسح بليد السلوفيني 10 / 0.

وافتتح المدافع محمد جحفلي التسجيل للهلال أمام إليريا (43)، قبل أن يضيف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الهدف الثاني (81).

وكان الهلال قد كسب وديتيه السابقتين الأولى أمام سبيستال النمساوي 10 / 0، والثانية أمام رابيند النمساوي 11 / 0، والثالثة أمام بودافوكي المجري 2 /1.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في الثامن من آب (أغسطس) المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة الإياب في 13 من الشهر نفسه.

من جهة ثانية، أكد علي الحبسي؛ حارس الهلال السباق، أن تجربته مع الأزرق أكثر استقرارا من غيرها، وكتب في حسابه في "تويتر": "مررت في حياتي الاحترافية بمحطات وتجارب كثيرة، ولعل تجربة الوجود في الهلال كانت من أكثر التجارب استقرارا على مستوى الجانب النفسي، فلا أخفيكم بأننني شعرت بشعور لا أشعر به إلا أثناء وجودي بين أهلي في عُمان".