قريبا.. يمكنك تغيير فصيلة دمك

أعلن علماء من جامعة كولومبيا البريطانية، إمكانية تغيير فصيلة الدم قريبا، حيث تجرى البحوث والدراسات اللازمة لذلك، بحسب "سبوتنيك".

وعثر العلماء على نوع من البكتيريا يستطيع تغيير فصيلة الدم، إذ بفضله يمكن إنقاذ حياة عديد من الأشخاص، الذين يمتلكون فصيلة دم نادرة.

ووفقا للعلماء، فقد فوجئوا تماما عندما أظهرت بكتيريا بسيطة قدرتها، أثناء التجارب والدراسات، على أن تصبح "متبرعا" للدم.

وقام العلماء أولا بإجراء التجارب المعتادة على أحد أنواع البكتيريا، ومن ثم تفاجأوا بقدرته على تحويل فصيلة الدم، وكانت هذه البكتيريا موجودة في القولون داخل جسم الإنسان.

ووجد العلماء أن البكتيريا قادرة على تحليل التركيبات المعقدة للسكريات بسهولة إلى عناصر بسيطة، ولهذا السبب بالتحديد يتم تغيير زمرة الدم.

وخلص العلماء إلى أن هذه البكتيريا قادرة على تحويل أي فصيلة دم إلى أخرى لتكون مناسبة لأي شخص ولأي فصيلة دم أخرى، وفق موقع medikforum.

ويواصل العلماء حاليا التجارب والدراسات، على أمل البدء السريع في استخدام هذه البكتيريا للأغراض الطبية قريبا.