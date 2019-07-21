طرد سائحين ألمانيين من البندقية بسبب فنجان قهوة

تسبب تحضير فنجان للقهوة على موقد يعمل بالغاز تحت جسر ريالتو في البندقية في إيطاليا بغرامة كبيرة لسائحين ألمانيين، ولم تكتف السلطات بذلك، بل طردتهما من المدينة.

وضبطت الشرطة السائحين وهما يحضران القهوة على موقد للغاز تحت الجسر، وفرضت عليهما غرامة بقيمة 950 يورو، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وجلس الشريكان المنحدران من برلين وهما في الـ32 والـ35 من العمر في الصبيحة أسفل سلالم جسر ريالتو الشهير مع حقيبة ظهر لتحضير القهوة بواسطة موقد يعمل بالغاز.

وأبلغ أحد السكان الشرطة عن الرجلين وسرعان ما هرعت إلى المكان، واتخذ هذا الإجراء بحقهما بسبب هذا التصرف الذي عد غير لائق، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية.

وعملا بنظام اعتمده المجلس البلدي أخيرا، طلبت السلطات من السائحين مغادرة المدينة، وهو تدبير يطبق للمرة الـ40 منذ دخوله حيز التنفيذ في مايو الماضي.

وقال لويجي برونييارو رئيس بلدية البندقية، في البيان، "ينبغي احترام البندقية ويجدر بالأشخاص الذين يعتقدون أن في وسعهم المجيء وفعل ما يحلو لهم أن يدركوا أن الشرطة المحلية ستضبطهم وتعاقبهم وترحلهم"، مضيفا "من الآن فصاعدا، سنعمم أيضا هويات الأشخاص المشمولين بتدابير الإقصاء هذه على السفارات والقنصليات في بلدانهم".

ويشمل النظام المعتمد في مايو قواعد مرتبطة بحسن السلوك والنظافة والأمن ينبغي احترامها في المدينة، التي تواجه تدفقا كبيرا من السياح له تداعيات على قنواتها المائية ومعالمها الأكثر جذبا للزوار.