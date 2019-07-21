تحسن الإيرادات يدفع "موبايلي" لتحقيق صافي ربح 38 مليون ريال  

ارتفعت أرباح شركة إتحاد إتصالات "موبايلي " إلى 37.77 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسائر بـ 78 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بإرتفاع بنسبة 67 % .

واستمرت موبايلي في تحقيق صافي ربح للربع الثالث على التوالي حيث سجلت في الربع الثاني من العام المالي 2019م صافي ربح قدره 37.77 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع صافي خسارة قدرها 78.62 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.2% ليصل إلى 1,956 مليون ريال سعودي في الربع الحالي يالمقارنة مع 1,775 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات الذي تجاوز الأثر الناتج عن الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية والمعلن عنها سابقاً، كما يعود ذلك التحسن إلى أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).