"جوجل" تنتظر غرامة كبيرة لانتهاك "يوتيوب" قوانين خصوصية الأطفال

أفادت التقارير أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أنهت تسوية مع شركة جوجل بعد أن توصل تحقيق أجرته إلى أن يوتيوب كان ينتهك قوانين خصوصية الأطفال، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

ووجد التحقيق أن يوتيوب كان يجمع بيانات الأطفال أقل من عمر 13 عاما، وذلك عبر تطبيق youtube kids وهو انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الأنترنت.

وقال تقرير واشنطن بوست إن الغرامة ستكون على الأرجح فى حدود ملايين الدولارات، لكنه لم يحدد القيمة الدقيقة للغرامة، ويشير التقرير إلى أن الأعضاء الجمهوريين الثلاثة فى لجنة التجارة الفيدرالية يؤيدون التسوية بينما يعارضها الديمقراطيون، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

ولم تعلق "جوجل" على أمر الغرامة، ونظرا لأن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية مع جوجل كانت من يونيو، فتدرس جوجل إجراء تغييرات جوهرية فى نظام الفيديو الخاص بها لحماية الأطفال بما فى ذلك نقل جميع محتوى الأطفال إلى يوتيوب كيدز، وقد صرحت بذلك من قبل لموقع "بلومبرج".

ويذكر أن يوتيوب هذا العام ازال 800 ألف مقطع فيديو بنتهك سياساته المتعلقة بسلامة الطفل، ويذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية قد فرضت غرامة قدرها 5.7 مليون دولار ضد تطبيق TikTok الموجه للمراهقين لعدم طلب موافقة الوالدين قبل جمع البيانات من المستخدمين الذيم تقل أعمارهم عن 13 عاما.