سوق الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على تراجع 71 نقطة وتفقد مستوى 9 الاف نقطة

افتتحت سوق الأسهم السعودية على تراجع بلغ 71 نقطة لتفقد مستوى 9 الاف نقطة، حيث يتداول المؤشر العام عند مستوى 8962 نقطة، وبتداولات بلغت 240 مليون ريال تمت على قرابة 10.4 مليون سهم في الدقائق الاولى من الجلسة.

وتأتي التراجعات بضغط من جميع الاسهم حيث تتراجع 159 شركة مثابل 3 شركات على إرتفاع، فيما تصدر الضغط على حركة المؤشر العام كل من أسهم شركة سابك والبنك الأهلي ومصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية.