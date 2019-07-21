"مؤسسة النقد" تجدد تصريح مزاولة نشاط التأمين لـ "الاتحاد"

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الخميس بتاريخ 15 ذو القعدة 1440هـ والموافق 18 يوليو 2019م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 20/03/1441 هـ حتى تاريخ 19/03/1444 هـ، وذلك في الفروع التالية: (التأمين العام، التأمين الصحي).