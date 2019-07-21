ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" إلى 43.5 مليون ريال خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" إلى 43.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 40.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.5%.

وبلغ الربح التشغيلي 46.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 44.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 4%.



أما اجمالي الربح فبلغ 73.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 63.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 16%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 85 مليون ريال، مقابل 80.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 6%.