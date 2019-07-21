56 % من السعوديين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في 2018

بلغت نسبة السعوديين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعمي بجميع فئاته وأنواعه خلال أوقات الفراغ نحو 56 في المائة خلال العام الماضي 2018.

ووفقا لمسح إحصائي رسمي اطلعت "الاقتصادية" عليه شكلت الفئات العمرية التي تتجاوز 60 عاما الأكثر استماعا إلى المحطات الإذاعية، وذلك بنسبة تقارب 46.5 في المائة. وفي المقابل تعد الأعمار الأقل من 19 عاما هم الأقل في الاستماع للمحطات الإذاعية.

وبحسب المسح، فإن 35 في المائة من سكان المملكة توافرت لديهم مكتبة منزلية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة قراءة الكتب لدى الأفراد السعوديين "15 سنة فأكثر" 58.18 في المائة.

وبلغت نسبة الأفراد "15سنة فأكثر" الذين قرأوا الصحف أو المجلات 53.9 في المائة من إجمالي سكان المملكة. فيما بلغت نسبة الأفراد السعوديين "15سنة فأكثر" الذين قرأوا الصحف أو المجلات 59.46 في المائة خلال الـ"12" شهرا.

وأوضحت نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2018، أن 42 في المائة من الأفراد السعوديين "15سنة فأكثر" الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر الإقامة قاموا بزيارة مدن الملاهي والتسلية، وذلك كأكثر الأماكن زيارة في مقر الإقامة في 2018.

وبالنسبة للسفر داخل المملكة بغرض زيارة الأماكن الثقافية والترفيهية، تصدرت المناظر الطبيعية الثقافية أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون «15سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها؛ حيث بلغت (57.21 في المائة»، كما جاءت المناظر الطبيعية الثقافية في مقدمة الأماكن التي قام الأفراد السعوديون "15سنة فأكثر" بالسفر لزيارتها خارج المملكة، إذ بلغت نسبة 70 في المائة.