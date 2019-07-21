مجرس الذيابي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله مجرس بن هلال بن سالم الذيابي، وتتلقى أسرته واجب العزاء في أم الدوم شمال الطائف.
"الاقتصادية" التي آلمها الخبر تتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وابنه محمد بن مجرس بن سالم وإخوانه، داعية المولى أن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- متسوقو دبي الموسرون يشدون الأحزمة
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- إقبال كبير على "مركاز الترفيه" خلال رمضان
- إيرادات فيلم علاء الدين تقترب من المليار دولار
- موسم العيد.. هوية موحدة وفعاليات عالمية ترسم البهجة
أضف تعليق