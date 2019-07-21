مجرس الذيابي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله مجرس بن هلال بن سالم الذيابي، وتتلقى أسرته واجب العزاء في أم الدوم شمال الطائف.

"الاقتصادية" التي آلمها الخبر تتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وابنه محمد بن مجرس بن سالم وإخوانه، داعية المولى أن يسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".