بدء إجراءات إصدار تصاريح النقل في المشاعر المقدسة

تبدأ اليوم شركات ومؤسسات حجاج الداخل إجراءات إصدار التصاريح للسيارات للدخول في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج المقبل.

وأبلغت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، الجهات المعنية لتهيئة إجراءات استقبال طلبات شركات ومؤسسات حجاج الداخل لطلب تصاريح السيارات للدخول إلى المشاعر المقدسة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، ضرورة الالتزام بالضوابط لاستخراج تصاريح دخول السيارات لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، مشددة على أهمية تقديم قائمة موضح فيها جميع السيارات المطلوب استخراج تصاريح لها والمهام المنوطة بتلك السيارة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تجهيز الطلبات لاستخراج تصاريح دخول تلك السيارات للمشاعر المقدسة، التي تتمثل في نسخة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات مصدقا عليه من الغرفة التجارية للعام الجاري 1440، نسخة من استمارة السيارات، التأمين على السيارة، رخصة السائق سارية المفعول مصدقة بختم الشركة أو المؤسسة، خطاب موجه لرئيس لجنة التصاريح، نسخة من الهوية الوطنية لصاحب الشركة أو المؤسسة، نسخة من الهوية الوطنية لمستلم التصاريح إذا كان صاحب الشركة، أو أصل التفويض الرسمي للمخول بتسلم التصاريح مصدقا من الغرفة التجارية، وملف موضح عليه كل بيانات الشركة أو المؤسسة وأرقام التواصل القائمة بها.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن تسليم الطلبات يتم لدى المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل اعتبارا من اليوم الأحد.

ويتطلب عمل شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل الساري مدة تراخيصها الحصول على الموافقة الموسمية "الرخصة الموسمية" التي تخولها ممارسة الخدمة قبل موسم حج كل عام وفي هذا العام تمنح الإدارة تلك الموافقة بعد توفر عديد من الاشتراطات.