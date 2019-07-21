من ولي العهد إلى الأندية .. 2.5 مليار ريال

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، استراتيجية دعم الأندية السعودية لضمان استدامتها ماليا ورياضيا، حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال، منها 1.64 لأندية الدوري السعودي للمحترفين، و171 مليون ريال لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إضافة إلى الدرجتين الثانية والثالثة.

وستحصل أندية دوري السعودي للمحترفين الـ16 على دعم مباشر يبلغ 50 مليونا، وبحسب الاستراتيجية، يمكنها الحصول على دعم إضافي في حال تطويرها لأربعة محاور رئيسة وهي: (الحوكمة - البنية التحتية - القاعدة الجماهيرية - الألعاب المختلفة)، وستكون آلية هذا الدعم مشروطة منها 20 مليونا حال مطابقة معايير محددة من ناحية الاستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية، عشرة ملايين كدعم مرتبط بتطوير البنية التحتية والمنشآت التابعة لها، خمسة ملايين مقابل تنظيم فعآليات مصاحبة للمباريات المستضافة على ملعب النادي، ثلاثة ملايين مقابل جهود التسويق لزيادة جماهيرية للنادي، إضافة إلى مليون ريال في كل مباراة على ملعبه يحقق فيها نسبة حضور جماهيري تفوق 50 في المائة من السعة الإجمالية للملعب، أو حضور أكثر من عشرة آلاف متفرج للملاعب التي تزيد سعتها عن 25 ألف مقعد.

وسيكون هناك دعم مباشر لأندية الدرجة الأولى بمبلغ 80 مليون ريال يقسم بالتساوي بين الأندية الـ20، ودعم أندية الدرجة الثانية الـ24 بمبلغ 36 مليون ريال، و55 مليون ريال لأندية الدرجة الثالثة الـ110 نواد.

وتضم السعودية 170 ناديا فيها 22 نشاطا رياضيا مختلفا، وخمسة أندية فقط من بين الأندية تضم عشرة رياضات، و79 ناديا بين أربع إلى خمس رياضات مختلفة.

من جهته، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحافي في جدة الذي حضره عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية وعدد من اللاعبين وكبار الشخصيات، "باسم كل الرياضيين أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الدعم وهذا الاهتمام للقطاع الرياضي"، وقال "ولي العهد كان حريصا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية".

وزاد "وجدت كل الدعم من ولي العهد، فقد فاجأني بقوله "الدعم سيستمر وسيتواصل وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي".

وأوضح أن هذا الدعم سيحقق الاكتفاء الذاتي لدى الأندية ويسهم في نشر الألعاب المختلفة، إضافة إلى إيجاد نظام حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين بما سيسهم بشكل كبير وفعال بزيادة مداخيلها المالية.

وتابع "هذه الاستراتيجية ستعمل على تعزيز القطاع الرياضي بشكل عام، والاستثمار فيه على وجه الخصوص، إذ ستقوم الهيئة العامة للرياضة من خلالها بتوزيع مبلغ 2.5 مليار ريال سعودي للأندية وفق خطة متكاملة تشجعها على العمل وفق إطار عام لنظام حوكمة فعال يسهم في تطورها على الصعيدين الرياضي والإداري، إضافة إلى شمولية هذا الدعم لـ170 ناديا وفق آلية محددة، كما ستسهم هذه الاستراتيجية في رفع مستوى الرياضة السعودية بمختلف أنواعها، لتحقق أعلى المستويات العالمية من خلال تنوع وانتشار الألعاب المختلفة لدى الأندية وتعزيز مستواها وأدائها العام".

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد عقد اجتماعا مغلقا مع رؤساء الأندية قبيل انطلاق المؤتمر أطلعهم فيه على الوضع الحالي للأندية الرياضية، الذي كشف وجود ثغرة كبيرة ما بين النتائج العامة والمنظومة الإدارية فيها، وضعف في مستوى الحوكمة لديها إضافة إلى عجز مالي كبير، مشددا خلاله على أن هذه الاستراتيجية هدفها تفادي المستقبل الرياضي غير المستدام للأندية الرياضية حيث ستتحول تدريجيا كي تعتمد على مداخيلها، وتشجيعها على الاهتمام بالرياضات المختلفة كي تسهم في تطورها، ولن يكون الاهتمام منصبا على كرة القدم، ولا سيما أنه مع تخصيص الأندية سترتفع مساهمة الرياضة في الناتج المحلي إلى 0.8 في المائة، ما يعني ارتفاعها بنحو 1000 في المائة، مع وصول تلك المساهمة إلى 3 في المائة في 2030 كما تشير رؤية المملكة حيث ستضخ الرؤية الجديدة للرياضة عددا هائلا من الوظائف سواء مباشرة أو غير مباشرة. وفيما يخص الألعاب المختلفة وآلية دعمها فقد تم رصد مبلغ (480 مليون ريال سعودي) يتم منحه للنوادي الـ170 في السعودية لتحفيز جهودها في تنشيط مختلف الألعاب.