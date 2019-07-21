القيادة تهنئ رئيس الجزائر بكأس إفريقيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالا هاتفيا أمس بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 التي احتضنتها جمهورية مصر العربية. وعد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازا عربيا أسعد الجميع. وأعرب الرئيس الجزائري المؤقت، عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لفخامته وللشعب الجزائري الشقيق. وتغلب محاربو الصحراء، على السنغال بهدف، في نهائي البطولة الإفريقية، بهدف حمل توقيع المهاجم بغداد بونجاح، في النهائي الذي احتضنه ستاد القاهرة الدولي، ليحرزوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، والأولى منذ تتويجهم على أرضهم بلقب نسخة 1990، على حساب منتخب نيجيريا بهدف.