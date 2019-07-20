اليونان: ميزانية 2020 ستحترم الأهداف المالية

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان المنتخب حديثا اليوم السبت إن بلاده ستقدم ميزانية عام 2020 في وقت لاحق هذا العام وسوف تحترم تماما الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.

وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ ميتسوتاكيس أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020 لن تعرض للخطر الأهداف المالية للعام الحالي أو العام المقبل.

وأكملت اليونان في أغسطس الماضي برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف من مقرضيها لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون.

