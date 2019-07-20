خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري المؤقت بمناسبة فوز بلاده كأس أمم أفريقيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً عربياً أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.