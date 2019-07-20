نقل "إل تشابو" إلى سجن لم يهرب منه أحد

نقل إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوسمان الملقّب بـ"إل تشابو" الجمعة الماضي إلى سجن خاضع لرقابة مشددة في كولورادو حيث سيمضي ما تبقى له من العمر، بعدما حكم عليه القضاء الأمريكي بالسجن مدى الحياة.

وكان جيفري ليكتمان محامي "إل تشابو" قد طلب من القاضي براين كوجان أن يبقي موكله مدة 60 يوما في السجن الذي يقبع فيه منذ تسليمه إلى السلطات الأمريكية في يناير 2017، ريثما يستأنف الحكم الصادر في حقه، غير أن إدارة السجون الأمريكية قررت نقله إلى موقع سجن جديد لم يهرب منه أحد من قبل، وقيل عنه إنه "نسخة معقمة من الجحيم"، بحسب "سكاي نيوز".

وأودع "إل تشابو" سجن "أدمينيستراتيف ماكسيموم فاسيليتي" الذي يعرف باسمه المختصر "أيه دي إكس" الواقع في منطقة نائية من مدينة فلورنس "ولاية كولورادو".

ويعد هذا السجن الأكثر أمنا في الولايات المتحدة، وزجّ فيه كثير من المجرمين الخطرين من أمثال تيري نيكولس "الذي شارك في الاعتداء الذي استهدف مدينة أوكلاهوما"، والفرنسي زكريا موسوي "الذي شارك في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر".

وحكم القضاء الأمريكي على "إل تشابو" بالسجن مدى الحياة الأربعاء مرفقا حكمه بعقوبة رمزية بالسجن لـ30 سنة إضافية على خلفية اتهام بارون المخدرات باستخدام أسلحة أوتوماتيكية نزولا عند طلب المدعي العام.

و"إل تشابو" أكثر تجار المخدرات نفوذا في العالم، وقد هرّب إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1200 طن من الكوكايين على مدى ربع قرن.

وقبل تلاوة الحكم، أدلى خواكين جوسمان بتصريحات شفوية للمرة الأولى منذ تسليمه للولايات المتحدة، وندد بظروف سجنه، وأكد أنه يتعرض "للتعذيب الجسدي والنفسي والذهني بواقع 24 ساعة يوميا".