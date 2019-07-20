العثور على 50 حوت نافق في أيسلندا

قالت محطة "آر يو في" الإذاعية في أيسلندا إن سائحين أمريكيين كانوا على متن مروحية فوق منطقة بشرق أيسلندا عثروا على 50 من "الحوت الربان" نافقة على الشاطئ.

واكتشف السائحون الحيتان النافقة أمس الأول الخميس، عندما كانت المروحية تحلق فوق شبه جزيرة "سنايفيلسنيس"، وقاموا بتصوير المشهد بالفيديو ثم أبلغوا الشرطة بالأمر.

وينتمي هذا النوع من الحيتان، وهو من أكبر الأنواع، إلى عائلة "الدلافين"، ولم يتضح كيفية وصول هذه الحيتان إلى الشاطئ، أو منذ متى وهي موجودة هناك.

ونقلت المحطة الإذاعية عن عالمة الأحياء البحرية إيدا إليسابت ماجنوسدوتير، أن أحد التفسيرات الممكنة هي أن عائلات هذا النوع من الحيتان تتسم بالعلاقات الاجتماعية القوية، مما يعني أنهم قد يتبعون بعضهم بعضا إلى الشاطئ.

وأضافت أن هذه المنطقة تتسم بالتيارات البحرية القوية، وأن المياه الضحلة تجعل من الصعب على الحيتان السباحة من أجل العودة إلى المياه العميقة.

وقال الباحث روبرت أرنار ستيفانسن، من "المعهد الأيسلندي للتاريخ الطبيعي"، للإذاعة، إنه من الشائع أن تتقطع السبل بأفراد هذا النوع من الحيتان في هذا الوقت من العام، وبأعداد غير معتادة.