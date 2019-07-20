السعودية تحتل المركز 33 في أولمبياد الرياضيات الدولي من بين 114 دولة

حققت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" إنجازا تاريخيا في أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO 2019) بفوز الفريق السعودي بـ 5 ميداليات (1 فضية و 4 برونزيات) وتحقيق المركز 33 بين 114 دولة شاركت في الأولمبياد المقام في إنجلترا. كما حقق الفريق السعودي مجموع درجات هو الأعلى في تاريخ مشاركات السعودية بحصوله على 124 درجة حيث كانت الدرجة الأعلى المسجلة سابقا باسم السعودية في 2012 وبلغت 105 درجات. وفاز الطالب عمر حبيب الله من إدارة ينبع بالميدالية الفضية فيما حقق كل من أسعد صالح من إدارة جدة ونواف الغامدي من إدارة الشرقية ومروان خياط من إدارة مكة وخالد العجران من إدارة الرياض بالـ 4 ميداليات البرونزية.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة على هذا الإنجاز الوطني الجديد الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بدعم ولاة الأمر غير المحدود لأبناء الوطن. كما هنأ الطلاب المشاركين وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم على ما تحقق من إنجاز. متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح. وقال إن هذا الإنجاز التاريخي وغير المسبوق رفع ترتيب المملكة 27 مركزا دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المملكة المركز 60 في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد وحققت ميداليتين فقط فضية وبرونزية ووضعها في المركز الـ 33 بين دول العالم المشاركة (114 دولة) والأولى خليجيا. وأضاف الدكتور المتحمي أن أبناء الوطن حققوا إنجازا آخر في مجموع الدرجات بالحصول على أعلى مجموع درجات خلال مشاركات الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات الدولي على مدى 15 عاما (124 درجة) رغم قوة المنافسة مع دول متقدمة وصاحبة خبرة كبيرة في الرياضيات.

وذكر الأمين العام لموهبة أن هذا المنجز الوطني التاريخي بين دول العالم الأول يعكس قوة الفريق السعودي وثراء الوطن بمبدعيه وموهوبيه ورأس ماله البشري كما يعكس الجهد المبذول من موهبة وشركائها في إعداد وتأهيل أعضاء الفريق للمنافسة على جوائز الأولمبياد واعتلاء منصات التتويج. وبين الدكتور المتحمي أن هذا الفوز هو نتيجة لتضافر الجهود بين موهبة وشركائها وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتحقيق هذا الإنجاز وحصد الجوائز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع مكانة المملكة وجعلها من بين الدول الـ 20 الأولى في العالم تعليما وتأهيلا. وخاض الفريق السعودي الفائز في أولمبياد الرياضيات الدولي فترة إعداد خلال سلسلة من الملتقيات التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين "موهبة" و "كاوست" والهيئة الملكية. وشاركت المملكة في المسابقة بفريق ضم 6 طلاب وطالبات هم عمر حبيب الله وثناء الحيدري من إدارة تعليم ينبع ومروان خياط من إدارة تعليم مكة وخالد العجران من إدارة تعليم الرياض ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية وأسعد صالح من إدارة تعليم جدة.