تبوك ..موطن «الجيبسوفيلا» والقرنفل والرمان تستقبل نصف مليون زائر سنويا

يعد مهرجان "الورد والفاكهة" السنوي حدثا مهما للمزارع في منطقة تبوك كونه يعزز أهمية منتجات المنطقة الزراعية ويساعد على تطوير البرامج التسويقية لتلك المنتجات إضافة إلى دعم المشاريع الشبابية الناشئة, ويبلغ عدد زواره كل عام أكثر من نصف مليون زائر، وفقا لإحصائية إدارة المهرجان كونه يحظى ببرامج وفعاليات مناسبة لفئات المجتمع كافة إلى جانب أهمية هذا المهرجان سياحيا الذي يضاف إلى مجمل برامج مجلس المنطقة للتنمية السياحية.

ولجائزة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمزرعة النموذجية دور ريادي في الرفع من مستوى القطاع الزراعي في المنطقة، فعلى مدى الـ18 عاما من عمرها, حققت الجائزة رقما قياسيا في تطوير المنتجات الزراعية من خلال التنافسية في الأداء والتقييم لأبرز الخطط والبرامج والتجارب الزراعية لينعكس ذلك على أداء المزارعين الذين يستخدمون أفضل التجارب في وسائل الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة.

وشارك أكثر من 840 مزارعا من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة في جائزة المزرعة النموذجية، ما يؤكد دورها الريادي والمهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المنطقة.

تشتهر تبوك بخصوبة أرضها واعتدال مناخها، الأمر الذي جعل منها موطنا مثاليا لزراعة الورد والفاكهة إلى جانب ما حققته في السنوات الأخيرة من أرقام مميزة في الإنتاج الزراعي، لتتخطى بذلك الأسواق المحلية إلى التصدير للأسواق الخارجية.

ويحظى القطاع الزراعي في المنطقة باهتمام كبير من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال تشجيع المزارعين وتقديم القروض والاستشارات الزراعية التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين المنتجات الزراعية.

وفي آخر إحصائية لوزارة البيئة بلغ عدد الأنشطة الزراعية في المنطقة أكثر من 7000 نشاط توزعت بين نشاط لأجهزة الري المحورية بعدد 1099 جهازا، وزراعة عامة بعدد 2867، وبيوت محمية 253، وأشجار دائمة 1562، بينما بلغ عدد المشاتل 25، وعدد الآبار 1474.

وبلغ عدد أشجار الفاكهة المزروعة في تبوك ما يقارب سبعة ملايين شجرة تنتج سنويا 109187 طنا من الحمضيات بأنواعها والرمان والعنب والمشمش والدراق والخوخ والتفاح والكمثرى والتين والتمور, وتواصل منطقة تبوك تنافسها عالميا في إنتاج الورد حيث يتجاوز إنتاجها 30 مليون وردة سنويا.

ومن أهم المحاصيل الزراعية: زهرة الجيبسوفيلا بأصنافها المختلفة، وأزهار القرنفل، والجوري بمختلف ألوانه، إضافة إلى زهرة "الأفالانش الأبيض" التي تعد من أفضل أنواع الورد في العالم وورود الماجيك ريد، وأنجيلينا، وبرستيج وهي من أصناف الورود الحمراء، إضافة إلى ورود ميليفا وهي من أشهر أنواع الورود البرتقالية، وورود كرونوس ودوكات وريفيفال التي تعد من أصناف الورود الوردية، وديب ووتر وزهرة الأقحوان ضمن مجموعة متنوعة من الألوان مثل الأبيض والأحمر والأصفر والوردي والأرجواني وزهرة اليليوم.