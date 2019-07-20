بالتعاون مع 60 شركة «جمعية إكرام» تستعد للحد من هدر الطعام في موسم الحج

تستعد 60 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل للمشاركة في تطبيق مشروع جمعية إكرام لحفظ الطعام لموسم حج هذا العام 1440، وذلك بهدف الحد من الهدر الكبير للطعام الذي بلغ 74 في المائة من إجمالي الوجبات التي تم تجهيزها في المشاعر المقدسة خلال موسم حج عام 1439، وصالحة للاستخدام الآدمي؛ حيث تم تجنيد 150 عاملاً ومتطوعاً للمشاركة في حفظ وتوزيع فائض الطعام لحج هذا العام.

وقال لـ"الاقتصادية" أحمد المطرفي مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام في مكة المكرمة: إن موسم حج 1439 أسهمت الجمعية فيه في المحافظة على ثلاثة ملايين و312 ألفا و296 ريالا حيث تمثل قيمة الفائض الذي لم تلمسه الأيادي وكان عرضة للهدر رغم محدودية الإمكانات.

ولفت إلى أنه تم في يوم عرفة فقط جمع نحو 800 ألف عبوة مياه وعصائر بما يعادل 800 ريال تقريبا، وكل هذه الكميات عرضت للهدر، وقد تم توزيعها على المساجد مجاناً على مدى ثلاثة أشهر، إضافة إلى جمع ما يقارب 50 ألف وجبة صالحة للمستفيدين.

وأكد أن الجمعية تسعى إلى المساهمة في نشر ثقافة الاقتصاد في المأكل والمشرب وذلك من خلال وسائل عدة منها، إقامة المعارض التوعوية بمختلف مدارس المنطقة، إبرام العقود والشراكات التعاونية مع مختلف الجهات كالفنادق ومؤسسات الإعاشة وقصور الأفراح، وتفعيل التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الجمعية تستعد للتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، والمجلس البلدي لرصد المخالفات والمطالبة بوضع الحلول المناسبة لها إيماناً منا بأهمية التكامل بين مؤسسات المجتمع للمحافظة على مقدرات الوطن. وأوضح المطرفي أن الجمعية تمتلك الآن ما يقارب 35 سيارة ويستهدفون الوصول إلى 70 سيارة لتغطية احتياجاتهم مع نهاية العام الحالي أو خلال الموسم المقبل ولديهم الآن 70 موظفا في الأيام العادية أما في المواسم فيصلون إلى نحو 300 موظف غير المتطوعين.

فيما كشفت إحصائية للجمعية لعام 1439 عن إجمالي فائض الطعام المهدور في العاصمة المقدسة الذي قدر بمليون و343 ألفا و843 وجبة، وبوزن فائض بلغ 739.11 ألف طن، وبقيمة نقدية قدرت بـ13 مليونا و684 ألفا و53 ريالا، في حين استفاد من الوجبات التي تم حفظها وكانت صالحة للاستخدام مليون و343 ألفا و843 مستفيدا.

إلى ذلك، علمت "الاقتصادية" أن الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل أبلغت عموم شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل التي ستشارك في تطبيق مشروع جمعية إكرام لحفظ الطعام لموسم حج 1440، بهدف حفظ فائض الأطعمة والحد من هدر الطعام، والحد من مخالفات الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب، ودعمها الكامل لهم لما فيه من مقاصد شرعية وإنسانية.