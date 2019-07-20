بنك التنمية لـ "الاقتصادية": حلول تمويلية لأول مرة لقطاع التقنيات الناشئة والتجارة الإلكترونية

يعكف بنك التنمية الاجتماعية على بدء توفير تمويلات خاصة بمشاريع التقنيات الناشئة الحديثة في المملكة، التي تتضمن 11 فئة، وفقا لما أكده البنك لـ"الاقتصادية".

وتشمل هذه الفئات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، إضافة إلى التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني.

وقالت لـ"الاقتصادية" نور العبدالكريم مدير عام الشراكات والتسويق في البنك، إن البنك يعمل على تسريع إطلاق المشاريع الصغيرة في قطاع التقنيات الناشئة، من خلال توفير حلول تمويلية، وذلك وصولا لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وأوضحت العبدالكريم، أن تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع التقنيات الناشئة، يتقاطع مع الهدف الاستراتيجي الرابع لبنك التنمية الاجتماعية، لتقديم تمويل ذي قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة.

وبينت أن البنك يسعى من خلال تنظيم "برنامج رواد التقنية" بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تقديم حزمة من الممكنات المختلفة سواء تمويلية وخدمات غير مالية للمشاريع الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة.

وأشارت إلى أن البنك وقع في وقت سابق اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأكدت أن تنظيم البنك لبرنامج رواد التقنية يأتي من منطلق دعم وتمكين وتحفيز المنشآت الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة.

وأطلقت سلسلة المعسكرات التدريبية ضمن برنامج رواد التقنية في كل من جدة والرياض والأحساء وعرعر، وذلك لتطوير مهارات وبناء قدرات 400 مشارك من رواد ورائدات الأعمال في قطاع التقنيات الناشئة، وإتاحة الفرصة للمشاركين والمشاركات لاكتساب مهارات عملية ومهارية وذلك على مدى خمسة أيام متواصلة.

وقالت العبدالكريم: "إن مخرجات المعسكرات التدريبية التي ينفذها البنك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في برنامج رواد التقنية سيتم ترشيحها للاستفادة من مسرعات الأعمال ضمن البرنامج ذاته وإتاحة باب التقديم على محفظة التقنيات الناشئة التي يقدمها البنك كأحد المنتجات التمويلية المخصصة للمشاريع الناشئة والصغيرة".