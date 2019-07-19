إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بزعم أنها انتهكت القوانين الدولية.
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