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إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

طهران: (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بزعم أنها انتهكت القوانين الدولية.

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