رجل أعمال هولندي يعيد علما أمريكيا من سفينة شاركت في إنزال نورماندي

في احتفال أقيم في البيت الأبيض، أعيد إلى وطنه علم أمريكي مزقته الرياح بعد أن اخترقته رصاصات البنادق الآلية الألمانية بينما كان يرفرف على أول سفينة أمريكية شاركت في عمليات الإنزال في نورماندي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.
وكان تسليم العلم أمس الأول جزءا رئيسا من زيارة مارك روته رئيس وزراء هولندا للبيت الأبيض، التي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي.
وكان العلم مملوكا لرجل الأعمال الهولندي السابق وجامع القطع الفنية بيرت كروك الذي دفع ثمنا له 514 ألف دولار في مزاد قبل ثلاث سنوات معتزما إهداءه إلى الولايات المتحدة.
وقال كروك في اتصال هاتفي قبل الحفل الذي ألقى فيه كلمة "لا يمكن أن أحتفظ به لنفسي. الواجب أن يذهب إلى المؤسسة المناسبة. يجب أن أعيده".
وسيعرض العلم في مؤسسة سميثسونيان في واشنطن التي تضم أكبر متحف ومجمع لمراكز الأبحاث في العالم.
- ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية وسط ترقب حول قرار مجلس الاحتياط الاتحادى بشأن سعر الفائدة
- أمن الفضاء الإلكتروني .. قلق وانتقادات متبادلة بين كبرى اقتصادات العالم في "منظمة التجارة"
- حظر "737 ماكس" يتراجع بأرباح "بوينج" 5.6 مليار دولار في الربع الثاني
- لأول مرة منذ 6 سنوات .. أسعار الذهب ترتفع إلى ذروتها فوق 1450 دولارا
- الاقتصاد المتهاوي يجبر الإيرانيين على الهجرة .. عملة بلا قيمة وبطالة متفاقمة وارتفاع جنوني للأسعار
- عجز الميزانية البريطانية يتضخم في الربع الأول من العام الضريبي 2019/2020
- البنك المركزي: احتياطيات روسيا من الذهب 71.0 مليون أوقية حتى أول يوليو
- شبيجل: المركزي الأوروبي يخطط لإستئناف مشتريات السندات الحكومية بحلول نوفمبر
الأخيرة
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- تحذير من نفاد وقود السيارة إلى ما دون الربع
- حوت في غابة الأمازون طوله 11 مترا
- موظف في "مكدونالدز" يحذر: لا تطلب هذه الأصناف
- شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه المحمول عاما كاملا
- تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف
- كارثة في الدماغ بسبب "عود الأذن".. وتحذير من استخدامه
- يخت ملياردير.. درع صاروخية وغواصة للهروب
- «أمازون» تطلق متجرها باللغة العربية وتغلق «سوق.كوم»
- بتوجيه من الملك.. توقيع عقد استكمال "حدائق الملك عبدالله" في الرياض بأكثر من 1.6 مليار ريال
أضف تعليق