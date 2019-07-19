رجل أعمال هولندي يعيد علما أمريكيا من سفينة شاركت في إنزال نورماندي

في احتفال أقيم في البيت الأبيض، أعيد إلى وطنه علم أمريكي مزقته الرياح بعد أن اخترقته رصاصات البنادق الآلية الألمانية بينما كان يرفرف على أول سفينة أمريكية شاركت في عمليات الإنزال في نورماندي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان تسليم العلم أمس الأول جزءا رئيسا من زيارة مارك روته رئيس وزراء هولندا للبيت الأبيض، التي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي.

وكان العلم مملوكا لرجل الأعمال الهولندي السابق وجامع القطع الفنية بيرت كروك الذي دفع ثمنا له 514 ألف دولار في مزاد قبل ثلاث سنوات معتزما إهداءه إلى الولايات المتحدة.

وقال كروك في اتصال هاتفي قبل الحفل الذي ألقى فيه كلمة "لا يمكن أن أحتفظ به لنفسي. الواجب أن يذهب إلى المؤسسة المناسبة. يجب أن أعيده".

وسيعرض العلم في مؤسسة سميثسونيان في واشنطن التي تضم أكبر متحف ومجمع لمراكز الأبحاث في العالم.