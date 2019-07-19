"هواوي" تفجر مفاجأة بشأن نظام تشغيلها الخاص

كشفت كاثرين تشن عضو مجلس إدارة "هواوي" ونائبة رئيس الشركة، عن أن نظام تشغيل "هونجمنج" الخاص بالشركة الصينية غير مخصص للهواتف الذكية.

وأشارت تشن إلى أن "هواوي" عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل "أندرويد" من "جوجل" لهواتفها الذكية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وذكرت تشن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن "هونجمنج" غير مصمم للهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه مصمم للاستخدام الصناعي.

وقالت تشن، "في الوقت الذي تضم فيه أنظمة التشغيل عادة عشرات الملايين من عدد أسطر الشيفرة، فإن هونجمنج يحتوي على أقل من ذلك، إذ يضم مئات الآلاف، ولذلك فهو آمن للغاية، فنظام هونجمنج لديه كمون منخفض للغاية مقارنة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية".

وأضافت، "أن هواوي أصبحت في السنوات الأخيرة شركة عالمية رائدة في بيع الأدوات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، وتنوي الشركة المضي قدما في استخدام نظام أندرويد".