الاستحمام بالعدسات اللاصقة قد يتسبب بفقدان النظر

تسببت عدوى نادرة وخطيرة في إصابة امرأة بريطانية بالعمى في إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض في إنجلترا، فإن العدوى ناتجة عن التخزين غير السليم وغير الصحيح للعدسات اللاصقة أو التعامل معها أو تطهيرها، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

وعلى الرغم من أنه تمت معالجة المرأة، البالغة من العمر 41 عاما، من العدوى التي حلت بها، لكنها لم تستعد الرؤية في عينها اليسرى.

وذهبت المرأة، التي لم يتم تحديدها في التقرير، الذي نشرت تفاصيله في دورية " نيوإنجلند الطبية"، إلى عيادة طب العيون وهي تعاني تاريخا طويلا من الألم المتقطع والرؤية الضبابية والحساسية للضوء في عينها اليسرى، وقالت لأطباء العيون إنها تضع العدسات اللاصقة اللينة شهريا، وأنها استحمت وسبحت وهي ترتديها.

ووفقا للتقرير، فقد وجدت المريضة صعوبة في إبقاء عينها اليسرى مفتوحة خلال فحصها، حيث تبين وجود حالة احمرار في الملتحمة، مشيرا إلى أنه وقت الفحص، كانت درجة الرؤية في عينها اليمنى 20/20، أما في عينها اليسرى فوصلت دقة الرؤية إلى 200/20.

وبحسب الدورية الطبية، فإن المرأة لم تستعد الرؤية في عينها اليسرى، بسبب ندبة القرنية الكثيفة المركزية وإعتام عدسة العين.

وأضاف التقرير أنه بعد مرور 12 شهرا من مراجعة المريضة لعيادة العيون، تم إخضاعها للعلاج، فتحسنت حدة البصر لديها بعد العملية الجراحية إلى 80/20 مع استمرار شعورها بعدم الراحة في عينها اليسرى.

وأثناء مراجعتها للعيادة، شخص الأطباء حالة المرأة بأنها "التهاب القرنية"، وهي بحسب دورية نيوإنجلند الطبية، عبارة عن "عدوى تهدد الرؤية أكثر شيوعا عند من يضعون العدسات اللاصقة".

وبشكل أكثر تحديدا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والعدوى، فإن التهاب القرنية يحدث بسبب أميبا مجهرية وحيدة الخلية تسمى "شوكميبة".

وبحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فإن الشوكميبة عبارة عن أميبا ميكروسكوبية منتشرة بشكل واسع في البيئة المحيطة وتوجد في المياه الطبيعية والمياه المعالجة في البرك والحمامات المدفأة، والتربة، والهواء في أبراج التبريد أو التدفئة أو أنظمة التكيف والتهوية، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة توزيع مياه الشرب خاصة في رؤوس الدش والحمامات.