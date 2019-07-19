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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

"أورسولا لاين".. طبيبة نساء وأم لـ 7 أطفال تصبح أول رئيسة لـ المفوضية الأوروبية

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