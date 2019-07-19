ميركل: تسعير ثاني أكسيد الكربون هو الطريق الأكفأ لخفض الانبعاثات

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تسعير ثاني أكسيد الكربون الطريق الأكفأ لتحقيق ألمانيا أهداف حماية المناخ لعام .2030

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين إنه يتعين في المقابل مراعاة التوازن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزراء المختصين بقضية المناخ سيقررون في 20 أيلول/سبتمبر المقبل حزمة إجراءات تدور حول كيفية تحقيق أهداف المناخ من الناحية الاقتصادية على النحو الأكفأ وإشراك المجتمع فيها.