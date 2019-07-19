عقوبات أميركية ضد سبع شركات دولية لتخصيب اليورانيوم الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات اقتصادية على شبكة دولية متّهمة بتوفير معدّات لبرنامج التخصيب النووي الإيراني الذي تشتبه واشنطن بأن طهران تسعى من خلاله لامتلاك قنبلة ذرية. واتُّخذت هذه العقوبات في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد استهدفت سبع شركات، مقرّاتها في إيران والصين وبلجيكا، إضافة إلى خمسة أفراد إيرانيين مرتبطين بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي "تيسا".

