مجلس القضاء الإداري يُعيد تشكيل المحاكم ويسمي رؤساءها ومساعديها

برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، عقد مجلس القضاء الإداري جلساته يوم الاثنين الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام ، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

صرّح بذلك أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنّام الغنّام ، مبيناً أنّ المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت:

تعيين 9 قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 16 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي)، كما أقرّ المجلس تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي وندب عدد من المشايخ لمختلف المحاكم بمناطق المملكة، بالإضافة إلى ندب عدد من القضاة لمكتب الشؤون الفنية.

كما وافق المجلس على عدد من الترقيات شملت الآتي: ترقية 4 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، والترقية لقاضييْن من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، و5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، و5 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، و14 قاضياً من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، و10 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة ( وكيل محكمة/ب)، و3 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاض ٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج).

