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- متظاهرون يحملون قناعا لوزير الاقتصاد الألماني مطالبين بحماية المناخ وفرض ضرائب على المصانع لخفض انبعاثات الكربون في ألمانيا
أحداث في صور
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