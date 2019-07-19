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  • متظاهرون يحملون قناعا لوزير الاقتصاد الألماني مطالبين بحماية المناخ وفرض ضرائب على المصانع لخفض انبعاثات الكربون في ألمانيا

أحداث في صور

متظاهرون يحملون قناعا لوزير الاقتصاد الألماني مطالبين بحماية المناخ وفرض ضرائب على المصانع لخفض انبعاثات الكربون في ألمانيا

«أ. ب»
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